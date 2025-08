Arrestato ladro di appartamenti: bloccato mentre scappava con soldi e gioielli

VOMERO – Via Aniello Falcone, 4 del mattino. Un uomo sente rumori sospetti dall’appartamento vicino. Suona strano, sapeva che i proprietari fossero fuori città.

Passi pesanti, frenetici, tra il frastuono di mobili aperti con violenza. Non c’è tempo da perdere. Compone il 112 e racconta tutto ai Carabinieri: “correte! Stanno svaligiando casa ai miei vicini!”. La centrale operativa individua la pattuglia più vicina e dirama l’allarme. Arriveranno per primi i militari del nucleo operativo del Vomero. In strada, davanti al palazzo, motore acceso e fari spenti, una Clio ammaccata. Un uomo all’interno. Il tempo di voltare la testa verso l’auto civetta che il palo pigia il piede sull’acceleratore e fugge. I carabinieri giocano d’astuzia, lasciano il veicolo allontanarsi comunicando alla centrale operativa targa e modello. Rimangono lì, cinturano il palazzo, posizionandosi in punti strategici. Sono certi che nell’abitazione c’è ancora qualcuno. E che il complice in auto fosse in attesa che il colpo fruttasse soldi e gioielli facili. La loro intuizione si rivela fondata quando una figura vestita di nera si affaccia al balcone.

L’ARRESTO – L’uomo è Gino Sansone, 35enne di Fuorigrotta, già noto alle forze dell’ordine. Si sporge, rivolge lo sguardo verso la strada e comprende di non avere scampo. I carabinieri lo stanno fissando, le manette già pronte. E’ un primo piano così gli stessi militari, prima lo aiutano a scavalcare e poi lo arrestano. La refurtiva ancora sul tavolo della cucina, raccolta in uno zaino. La casa completamente a soqquadro. Sansone è ora in carcere, in attesa di giudizio. Rinvenuta e sequestrata l’auto del fuggitivo. Continua la caccia al complice.