Spara con pistola a salve automobilista dopo un incidente in Tangenziale: fermato un 22enne

AGNANO – Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha denunciato per minaccia aggravata, esplosioni pericolose in luogo pubblico e porto abusivo di arma un cittadino albanese di 22 anni. In particolare, nel pomeriggio della stessa giornata, il soggetto in questione, a seguito di incidente stradale, senza feriti, con un’altra autovettura, nel tratto compreso tra Fuorigrotta ed Agnano della Tangenziale di Napoli, aveva invitato il conducente dell’altro veicolo a seguirlo in un’area di servizio per lo scambio dei dati anagrafici ma, una volta giunto nell’area di sosta, aveva impugnato una pistola a salve esplodendo un colpo a scopo intimidatorio.

LE INDAGINI – In quella circostanza, la controparte aveva accelerato la marcia per sottrarsi alle minacce del 22enne ma lo stesso, aveva proseguito nella sua condotta violenta esplodendo altri tre colpi a salve per poi far perdere le sue tracce. Le indagini esperite dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata hanno consentito, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza dell’area di servizio e delle piste Telepass, di risalire alla proprietà del veicolo utilizzato, risultato essere intestato ad una società di noleggio, e all’identificazione del prevenuto che è stato rintracciato, poco dopo, nel quartiere “Sanità”. Pertanto, i poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso della pistola a salve priva sia di matricola e che di tappo rosso; l’ uomo è stato, altresì, sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita.