Trema ancora la terra a Pozzuoli: sciame sismico in corso, la scossa più forte di magnitudo 2.2

POZZUOLI – Sciame sismico in corso da questa mattina a Pozzuoli. A partire dalle 06:12 di sabato i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato finora 24 scosse con magnitudo compresa tra Md ≥ 0.0 (17 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2± 0.3. Il fenomeno di intensità maggiore è stato di magnitudo 2.2 ed è stato registrato alle 06:18 alla profondità di 2,63 chilometri. La scossa è stata avvertita in molte zone della città. Al momento non si registrano particolari criticità. Come da protocollo il comune di Pozzuoli e la Protezione Civile stanno seguendo da vicino l’evolversi dello sciame sismico con la presenza di uomini e agenti della polizia municipale su tutto il territorio.