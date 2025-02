Controlli della Polizia a Pozzuoli: identificate 79 persone nelle zone rosse

POZZUOLI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 144 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, e controllato 81 veicoli; sono state, altresì, contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, mancata copertura assicurativa e revisione periodica. I veicoli in loro possesso sono stati sequestrati. Tra le persone controllate, 79 sono state identificate nelle zone rosse costituite nel centro storico, alla Darsena e nel perimetro del centro cittadino.