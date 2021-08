LICOLA – Altri due pusher arrestati a Licola mare. Non si ferma la guerra allo spaccio nel quartiere dove ieri i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato Raffaele De Felice (47enne di Giugliano) e Domenico Alleonato (29enne di Pozzuoli), entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati osservati al lungo in Via Del Mare, mentre andavano avanti e indietro da un piccolo cespuglio fino al ciglio della strada dove sono stati beccati a cedere 2 dosi di droga (una di hashish e una di marijuana) ad altrettanti clienti poi segnalati alla Prefettura.

LA DROGA – Alla vista dei militari non hanno fatto in tempo a scappare venendo bloccati e arrestati. E in un piccolo nascondiglio ai piedi di un arbusto – lì dove erano stati visti andare spesso – i carabinieri hanno trovato 17 dosi di cocaina (8 grammi), 13 stecchette di hashish (17 grammi) e 9 grammi di marijuana in altrettante bustine. Nelle disponibilità dei due anche 170 euro in contante ritenuto provento illecito. De Felice e Alleonato sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio.