QUARTO – I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alfonso Ciardiello, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo e perquisito. Nella sua auto, in un portaoggetti, i militari hanno rinvenuto una bustina di hashish, una di marijuana e 330 euro in banconote di piccolo taglio. Diciotto stecchette di hashish, invece, sono state trovate nell’armadio della camera da letto della sua abitazione, luogo dove è stata estesa la perquisizione. Con la droga anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.