Spaccio di droga: 18enne arrestato dalla Polizia

GIUGLIANO – Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante i servizi, nel transitare in Corso Europa a Melito di Napoli, hanno notato il 18enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto, trovandolo in possesso di 29 involucri di cocaina del peso di 19 grammi, 23 involucri di hashish del peso di 45 grammi e 33 bustine di marijuana del peso di 41 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.