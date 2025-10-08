POZZUOLI/ Manzoni pensa a una nuova Giunta e fa pressing su Pastore

POZZUOLI – Pastore & C. a tutti i costi in maggioranza. E’ l’obiettivo che vuole portare a casa il sindaco Gigi Manzoni, che da settimane è in pressing su “Pozzuoli al Centro” per rafforzare la propria squadra dopo le frizioni con i Verdi delle ultime settimane. Manzoni avrebbe rilanciato con Pastore, offrendogli la nomina di un assessore donna e di un assessore uomo, allineandosi così alla richiesta originaria avanzata dal gruppo alla vigilia dell’ultimo rimpasto di Giunta. Un tira e molle davanti al quale “Pozzuoli al Centro” ha finora detto di “no” ponendo al centro del dibattito i temi. Dal canto suo, però, Manzoni ha la necessità di compattare il proprio “Campo Largo” che, nonostante i nuovi innesti, soffre della eterogeneità dei suoi componenti. Inoltre sono troppi i problemi e le criticità che l’amministrazione Manzoni, nonostante rimpasti di Giunta e passaggi dall’opposizione alla maggioranza, si porta dietro da ormai tre anni e mezzo. Una lunga serie di dèfaillance che potrebbero mettere a rischio anche la sua ricandidatura anche alla luce di una scarsa popolarità tra la gente, di cui molti suoi alleati stanno iniziando a tenere conto.

I SACRIFICATI – Ecco quindi che si continua a lavorare ai fianchi di Gennaro Pastore per quello che sarebbe un clamoroso dietrofront e un fallimento della strategia “divide et impera”. Qualora accettasse, infatti, il gruppo Pastore potrebbe avanzare nuovamente il nome di Vittorio Gloria, persona gradita Vitale Di Dio, e di una donna. I due andrebbero a prendere il posto di Vittorio Festa (attuale assessore all’Istruzione) e di Titti Zazzaro (Attività produttive), due consiglieri eletti, con i quali ci sono grosse frizioni. Festa pagherebbe l’avvicinamento dei suoi riferimenti locali e nazionali di “Azione” ad altre realtà territoriali, mentre Zazzaro la “ribellione” all’ostruzionismo di Manzoni & C. verso alcuni temi importanti per la città come la realizzazione del Palazzo del mare, Azzurro Pozzuoli, il sostegno alla pesca e ai pescatori e il dragaggio del porto di Pozzuoli.