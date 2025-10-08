L’Accademia Aeronautica di Pozzuoli apre le porte per le giornate FAI d’Autunno

POZZUOLI – In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2025, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli aprirà eccezionalmente le proprie porte al pubblico sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle ore 9:30 alle 14:30. Un’opportunità unica per cittadini e appassionati di storia, architettura e cultura aeronautica di scoprire da vicino uno dei luoghi simbolo della formazione militare italiana, normalmente non accessibile al pubblico. L’ingresso sarà consentito previa esibizione di un valido documento di riconoscimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste per l’accesso a una struttura militare. Per i visitatori che giungeranno in auto sarà allestito un apposito parcheggio all’interno dell’Istituto. Il percorso di visita, guidato da “apprendisti ciceroni” degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del territorio e da una rappresentanza di frequentatori dell’Accademia, condurrà i visitatori attraverso alcuni degli ambienti più significativi dell’Istituto: Piazzale Medaglie d’Oro; Parlatorio Allievi; Cappella dell’Istituto; Corridoi storici; Sala simulatori e Sala motori; Circolo Ufficiali, dove sarà allestito un info point a cura dell’Ufficio Concorsi, per fornire informazioni utili a chi fosse interessato ad intraprendere la carriera in Aeronautica Militare. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, rappresenta un momento di apertura e dialogo tra Forze Armate e società civile, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e umano dell’Aeronautica Militare e rafforzare il legame con il territorio.