Il Generale Davide Cipelletti è il nuovo comandante dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli

POZZUOLI – Cambio al vertice dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Il comandante uscente Luigi Casali ha consegnato il tricolore al suo successore, il generale Davide Cipelletti, sulle note dell’inno di Mameli. “Il mio compito – ha detto – è incoraggiarvi ad affrontarle e trasformarle in energia”. Cinquantadue anni, di Busto Arsizio, Cipelletti ha partecipato alle missioni in ex Jugoslavia e Kosovo ed è stato al comando della missione bilaterale di addestramento delle forze del Niger; quasi 4mila ore di volo alle spalle su 70 diversi tipi di velivoli. Sarà a capo dell’Accademia che formerà piloti, ingegneri, addetti alla logistica, esperti di telecomunicazioni, funzionari e medici del corpo sanitario.