Sostegno agli sfollati per il bradisismo: il comune di Pozzuoli chiede i controlli alla Guardia di Finanza

POZZUOLI – L’Amministrazione di Pozzuoli intende affrontare tutti i procedimenti legati agli eventi bradisismici con la massima trasparenza, impedendo possibili irregolarità da parte dei cittadini beneficiari di provvidenze economiche. Ciò a partire dall’erogazione del contributo all’autonoma sistemazione. A tal fine, così come già rappresentato in precedenti riunioni del Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha chiesto al Prefetto di Napoli la convocazione di un apposito incontro per condividere e sottoscrivere un protocollo di intesa tra il Comune di Pozzuoli e la Guardia di Finanza, per la verifica dei requisiti che saranno auto-dichiarati per l’ottenimento del beneficio. “È fermo intendimento mio e della mia maggioranza assicurare che l’utilizzo delle risorse già stanziate e di quelle che saranno oggetto di prossimi provvedimenti del Governo siano concesse evitando eventuali abusi e irregolarità. Tutto questo nell’interesse primario dei cittadini di Pozzuoli”, ha dichiarato il sindaco Manzoni.

LA LETTERA INVIATA AL PREFETTO