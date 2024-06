POZZUOLI/ Terrore alla Q8: banda armata assalta il distributore e punta alla cassaforte

POZZUOLI – Notte di terrore a Pozzuoli dove sei malviventi hanno assaltato il distributore di carburanti Q8 lungo la SS 7 Quater, tra gli svincoli di Arco Felice e Monterusciello. Tutti incappucciati, con guanti neri ed armati di arnesi da scasso, hanno agito intorno alle 3.30. L’obiettivo della banda era la cassaforte.

IL RAID – I sei appena arrivati a bordo di un’Audi A3 grigia, hanno sfondato la porta del box che ospita l’operatore che attiva il self service notturno. Quest’ultimo, terrorizzato, è riuscito in una frazione di secondi, prima dell’irruzione, ad aprire la porta blindata e a nascondersi. A quel punto i malviventi hanno provato ad accedere nel locale della cassaforte, dove il dipendente si era rifugiato, ma sono stati costretti a desistere a causa dell’entrata in funzione del sistema d’allarme che poco dopo ha fatto giungere le forze dell’ordine sul posto. I ladri, secondo la testimonianza della vittima, avevano un chiaro accento dell’est-Europa.