POZZUOLI/ Raffica di multe della Polizia Municipale: fermata neopatentata positiva all’alcol test

POZZUOLI – Fine settimana di controlli a Pozzuoli dove le pattuglie della Polizia Municipale hanno condotto un’attività di presidio, controllo e contrasto all’illegalità dal centro storico alla zona alta ad Arco Felice – Lucrino, mediante pattuglie in borghese con auto civetta coadiuvate da pattuglie in divisa d’ordinanza. Durante i posti di controllo organizzati sul territorio e finalizzati al controllo dei documenti necessari alla circolazione stradale, sono stati sanzionati due conducenti che circolavano con il veicolo senza la copertura assicurativa; agli stessi sono stati elevati verbali di euro 841,00 ed i veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca; si è proceduto alla verbalizzazione anche per 3 veicoli che circolavano senza la prescritta revisione periodica e per 4 motoveicoli che circolavano sprovvisti del casco protettivo.

ALCOL TEST – Inoltre sono stati effettuati anche test alcolemici attraverso lo strumento dell’etilometro in dotazione a questo Comando a cinque conducenti di veicoli, tra i quali una conducente neopatentata, alla quale veniva comminata una sanzione amministrativa perché risultata positiva all’alcol con un tasso alcolemico di 0,20 g/l. Nella notte di sabato infine è stato sorpresa un’attività di lounge bar dove un dee jay diffondeva musica ad alto volume senza il nulla osta acustico e ben oltre l’orario consentito dal vigente Regolamento Comunale; al momento dell’intervento nell’area adibita all’attività di somministrazione erano presenti oltre 500 persone; il titolare dell’attività veniva deferito all’Autorità Giudiziaria e l’area veniva immediatamente sgomberata. Sono in corso anche ulteriori accertamenti per verificare anche l’aspetto urbanistico e quello igienico sanitario dell’area. Infine nel centro storico sono stati colti in flagranza dei venditori ambulanti abusivi ai quali sono stati sequestrati fiori freschi venduti nella zona tra il Porto e l’area pedonale della Piazza della Repubblica.