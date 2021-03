POZZUOLI – Sospese le vaccinazioni all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dopo il blocco delle fiale di AstraZeneca. La notizia è stata data questa mattina agli anziani che, come da appuntamento, si erano recati in uno degli otto ambulatori della struttura. Altri, per i quali la vaccinazione era in programma nel pomeriggio, sono stati avvisati con un messaggio. La ripresa delle vaccinazioni – si apprende da fonti ospedaliere – riprenderà la prossima settimana salvo nuove comunicazioni.