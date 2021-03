AREA FLEGREA – Sono 68 in totale -su 471 tamponi effettuati- le persone contagiate dal Covid-19 nelle ultime 24 ore in tutta l’area flegrea. Dai dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Campania emerge che nella sola città di Pozzuoli i nuovi positivi sono 26 (su 212 tamponi), mentre a Quarto sono 22 (su 140 tamponi effettuati). Numeri che scendo a Bacoli dove i contagi sono pari a 10 (su 80 tamponi) così come a Monte di Procida dove i tamponi effettuati sono stati appena 39. I positivi del giorno in tutta la Campania sono pari 2.656 (di cui 466 casi identificati da test antigenici rapidi), mentre il totale dei tamponi effettuati è di 22.456 (di cui 4.538 antigenici).