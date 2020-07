RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Egregio signor sindaco di Pozzuoli, sono Sara Avallone e abito in Traversa Cappuccini, Via Napoli, piano terra. Ho un bambino di 6 mesi, la voglio ringraziare pubblicamente per l’impegno che lei e la sua giunta mostrate nel tenere pulito il litorale. La voglio inoltre ringraziare per aver provveduto a mandare una squadra per la disinfestazione delle blatte che hanno invaso la strada di cui sopra. Penso che sia chiaro che la mia è ironia perché per le blatte abbiamo provveduto noi residenti. Non crede che sia il caso di vergognarsi almeno un po’? Se non è in altre faccende affaccendato, gradirei che desse una risposta, non solo a me, ma ai cittadini che pagano le tasse e lo hanno sostenuto. La saluto cordialmente.