POZZUOLI – Non si arrende il presidente della Puteolana 1902 Emanuele Casapulla, che da giorni è al lavoro per convincere il tecnico Massimo Agovino ad accettare la panchina granata. Il numero 1 granata è alla prese con la diffidenza dell’ex allenatore del Giugliano che nei giorni scorsi aveva manifestato poca fiducia nel progetto granata. Una diffidenza legata alla stabilità economica di Casapulla, che durante l’anno calcistico appena terminato ha avuto non pochi problemi con il pagamento degli stipendi ai calciatori e al suo staff. Agovino prima di accettare una piazza che lo lusinga chiede forti garanzie economiche per sé ma soprattutto per staff e calciatori. Nelle prossime ore è attesa una nuova “fumata”.