Sos da Pozzuoli: «Gravi ritardi nella consegna di pannoloni ad anziani e disabili da parte dell’ASL Napoli 2»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Caro direttore di Cronaca Flegrea, le scrivo in merito alla fornitura dei pannoloni dell’ASL che non arrivano da oltre un mese. La fornitura doveva arrivare l’1 giugno, ma a tutt’oggi non è arrivato nulla. Volevo chiederle: ma è giusto che chi deve pagare in questo paese siano sempre le persone anziane, i più deboli che non si possono muovere e che non hanno la possibilità di difendersi? Le istituzioni nicchiano; sindaco, direttore asl, presidente Regione. La morale della favola è che la povera ammalata di turno che vive di pensione deve comprare e stringere la cinghia. Si precisa che il numero verde è stato chiamato con la risposta che la Santax non si occupa più della fornitura e di chiamare un altro numero. Il numero corrisponde a Bacoli e ci viene risposto che non sono di loro competenza essendo che l’interessata vive a Pozzuoli. Spero che con la pubblicazione di questa lettera si sbocchi la situazione. Grazie per lo spazio concesso». (Antonio R.)