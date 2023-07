Nasce il trio “Liberi per caso”: concerto al carcere di Pozzuoli

POZZUOLI – Domani il trio “Liberi per caso” di recente costituzione si esibirà alla Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli con un concerto di musica leggera. I componenti del gruppo sono Giovanna Di Francia e Mariano Martino, che non sono cantanti professionisti, ma volontari della pastorale carceraria. E poi c’è il cantante professionista Massimo Ronza (al centro della foto ndr), che è stato vincitore della puntata Tale e Quale show di Carlo Conti dello scorso mese di gennaio.

L’INIZIATIVA – La musica nei luoghi di detenzione è un esempio tangibile di come la cultura possa costituire un motore di cambiamento sociale. La musica non è solo “svago”, ma favorisce anche momenti di riflessione e divertimento, contribuendo a creare un’atmosfera diversa, più umana e vivibile, all’interno degli istituti penitenziari. Durante il concerto saranno veicolati messaggi di speranza e di riscatto sociale. Si getterà un seme su un terreno apparentemente arido, intriso, invece, di solidarietà e unità profonda. Giovanna e Mariano vivono da tempo l’esperienza del canto in carcere; sono a conoscenza di quanto la musica (in questo caso liturgica) possa avvicinare la detenuta a Dio, favorendo la preghiera ed il pentimento.