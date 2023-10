Sos da Monterusciello: «Più volte a settimana il P11 salta la corsa delle 06:20»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, torno a sottolineare la problematica che interessa le periferie di Pozzuoli in merito al trasporto pubblico. Segnalo ancora una volta i disservizi che si registrano almeno due, tre volte a settimana per il P-11 che salta la corsa delle 06:20 del mattino da via Bovio a Monterusciello. Un disagio per chi usufruisce del mezzo per recarsi al lavoro o per prendere coincidenze con altri mezzi di trasporto».