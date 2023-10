POZZUOLI/ Fatta la nuova giunta Manzoni: Riccobene, Sifo e Attore le tre nuove assessore – LE FOTO

POZZUOLI – È arrivata la fumata bianca. Domani il sindaco Manzoni potrà finalmente dire «Habemus Giunta». Dopo un percorso lungo e tortuoso, su cui è pesata non poco la crisi bradisismica che sta colpendo la città di Pozzuoli e che sta tenendo il primo cittadino impegnato su più fronti, è stata trovata la quadra con le forze politiche. Come ampiamente anticipato da mesi dal nostro giornale, escono fuori dalla Giunta comunale Alba Lasorella (Ambiente), Antonio Buonaiuto (Lavori pubblici) e Lucia Coppola (Politiche sociali).

UN RITORNO – Saltata all’ultima ora la nomina dell’ex super dirigente Mino Cossiga, entrano in esecutivo tre donne, tra cui una “vecchia” conoscenza: è Anna Maria Attore, già assessore alla pubblica istruzione con l’ex sindaco Figliolia, che troverà in Giunta il vicesindaco Filippo Monaco che la nominò come rappresentante della sua forza politica sei anni fa. Oggi Attore, a cui andrà la delega all’Ambiente, entra in quota “Pastore-Di Dio”, ironia della sorte proprio i due che hanno lasciato Monaco e dato vita al nuovo gruppo consiliare “Pozzuoli al centro”.

LE ALTRE ASSESSORE – Entrano in Giunta, in quota “Pozzuoli Libera” di Lidya De Simone e Sandro Cossiga, le altre due nuove assessore: sono l’avvocato Fabiana Riccobene, a cui andrà la delega alle Politiche sociali e l’avvocato Sabrina Sifo, a cui andrà invece la delega al Patrimonio. Resta in sospeso la delega ai Lavori pubblici, che a questo punto dovrebbe tenere il sindaco. Per la giornata di domani, al termine di una riunione con le parti politiche interessate, è prevista dal firma dei decreti da parte del sindaco Gigi Manzoni.