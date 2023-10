Pozzuoli non dimentica: commemorato il ricordo del poliziotto Pierluigi Rotta

POZZUOLI – La città di Pozzuoli ha ricordato oggi, nell’anniversario della sua morte, il poliziotto Pierluigi Rotta, caduto in servizio a Trieste il 4 ottobre 2019 insieme al collega Matteo Demenego. La cerimonia si è tenuta nello spazio antistante il commissariato di polizia di Pozzuoli, nella villa comunale intitolata proprio a Pierluigi Rotta. Presenti il Vicario della Questura di Napoli, il vicequestore Ludovica Carpino, gli agenti e i familiari, tra cui il papà Pasquale, ex sovrintendente capo, che per decenni ha prestato servizio proprio al commissariato flegreo. Durante la celebrazione, nel giorno del quarto anniversario della sua morte, è stata apposta una corona di fiori ai piedi della targa che porta il nome di Pierluigi.