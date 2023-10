POZZUOLI/ Il parcheggio del CUP torna ai dipendenti dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie

POZZUOLI – Ospedale “Santa Maria delle Grazie”: per più di un anno il parcheggio del CUP è stato terra di nessuno con autovetture parcheggiate in seconda e terza fila, presenza di parcheggiatori abusivi e furti notturni. In queste ore, finalmente, si stanno ultimando i lavori per la messa in opera di sbarre ai varchi attivabili solo dai dipendenti del CUP e del 118. Per l’utenza, dunque, restano disponibili i parcheggi a tariffa agevolata agli ingressi della struttura.