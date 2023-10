POZZUOLI/ La denuncia di una mamma: «Mio figlio disabile non ha iniziato ancora la scuola perché manca l’infermiere»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, mi chiamo Brunella e sono la mamma di Lorenzo, affetto da una patologia rara. Trovo assurdo che la scuola sia iniziata dal 14 settembre e ancora non si hanno notizie dal Comune riguardo l’infermiere che deve affiancare mio figlio (disabile affetto da Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1) in classe. Sono cose che si dovrebbero organizzare prima dell’inizio della scuola (avendolo iscritto a gennaio), scuola per altro d’obbligo (prima elementare). Ha già perso tutti questi giorni scuola e non lo manderò finché il Comune non mi da un infermiere, è una scuola dell’obbligo e mio figlio, come tutti i bimbi, ha il diritto di andare a scuola. E per lo più non hanno la discesa per disabili ma l’ascensore (mio figlio è in carrozzina) . Abitando in una zona sismica, mio figlio in evacuazione come uscirà dalla scuola? Dato che in caso di scosse, (come già stiamo vivendo), l’ascensore non si può utilizzare? Qual è il suo piano di evacuazione? Sono esausta, non so più che fare! Spero che almeno voi mi potiate aiutare. La scuola è la Vittorio Emanuele ad Arco Felice. Grazie». Brunella M.

(la foto è d’archivio credit: Medical Excellence)