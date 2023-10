POZZUOLI/ «Ti do 20 euro se mi fai toccare i piedi»: un 25enne si palpa le parti intime e molesta tre bambine

POZZUOLI – Ha adescato tre minorenni in un negozio e le ha molestate, offrendo del denaro in cambio di una “palpata” ai loro piedi. Le immagini di videosorveglianza del distributore automatico di bevande “H24” situato a Napoli, in via Oberdan, hanno ripreso tutto. Un 25enne milanese, domiciliato a Pozzuoli, è stato fermato con le accuse di adescamento di minorenni finalizzato a violenza sessuale aggravata, atti sessuali e corruzione di minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso 24 settembre, il giovane si sarebbe avvicinato a tre ragazzine – dell’età di 11 e 12 anni – all’interno dell’attività commerciale a Napoli, proponendo loro insistentemente di recarsi in un luogo più riservato. In cambio ha offerto una somma di denaro. Le ragazzine si sono subito allontanate ma l’uomo ha iniziato a toccarsi le parti intime e ha poi consegnato a una di loro la somma di 20 euro inducendola a togliersi la scarpa per poi toccarle il piede. La vittima, dopo essersi rimessa la scarpa, si è allontanata di corsa con le amiche, rifugiandosi presso un garage adiacente per contattare la madre che, appreso il gravissimo episodio, ha denunciato immediatamente l’accaduto al Commissariato Decumani. A seguito di un’articolata attività info-investigativa svolta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pozzuoli, agli ordini del vicequestore Ludovica Carpino, anche con l’ausilio delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza e di appostamenti vari, gli agenti sono risaliti all’identità del 25enne, che è stato rintracciato a Quarto.

MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO SUL CELLULARE – L’uomo è stato poi condotto negli uffici del Commissariato di Pozzuoli dove sono stati sottoposti a sequestro gli indumenti indossati la sera dei fatti. Dall’analisi del suo telefono cellulare è stata rilevata la presenza di materiale pedopornografico. Il 25enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli.