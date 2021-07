RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino di Monterusciello che punta l’indice contro lo stato in cui versa l’arteria di via Giuseppe Pagano.

«A via Giuseppe Pagano, a Monterusciello, ci sono rifiuti abbandonati da gente incivile. L’inciviltà regna in questa strada».

