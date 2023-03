RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno a voi di Cronaca Flegrea, siamo i cittadini di Licola mare. Per la seconda volta consecutiva hanno rubato di nuovo sotto l’impianto delle celle telefoniche e sicuramente saremo per l’ennesima volta senza connessione e telefono per altri 20 giorni.. Non è possibile che dopo varie denunce sì è concluso con un nulla di fatto… attendiamo risposte da qualsiasi competente».