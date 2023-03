Stop ai furti a Bacoli, raccolte 400 firme in villa comunale

BACOLI – Sono circa 400 le firme raccolte durante i due appuntamenti promossi da Fratelli d’Italia in villa comunale per dire stop ai furti a Bacoli. Dopo l’approvazione in Consiglio della mozione presentata dal gruppo consiliare di opposizione per reclamare maggiori controlli, il partito di minoranza torna a battere i pugni sul tavolo per chiedere un incontro con più enti sovracomunali e ricevere la giusta attenzione.

LE DICHIARAZIONI DI SAVOIA – «Il problema della sicurezza è evidente a tutta la città. Non possiamo restare immobili – dichiara il consigliere comunale, Nello Savoia – Le nostre iniziative sono atte a fornire un focus ad enti comunali e sovracomunali affinché diano delle risposte efficaci per contrastare l’azione di delinquenti che ledono la sicurezza e la tranquillità di ogni singolo cittadino. Stamattina ho anche compulsato il presidente del Consiglio Comunale affinché convochi nuovamente il consiglio e per un riscontro in merito agli aggiornamenti in seguito alla nostra mozione».