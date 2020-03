RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Cara Cronaca Flegrea, vi scrivo per chiedere aiuto e lanciare un appello affinché questo cane nella foto venga salvato. Lo abbiamo trovato in via Delle Colmate numero 26, a Licola, dove adesso si trova. Abbiamo chiamato i vigili, il comune di Pozzuoli, l’Asl a Marano che a loro volta ci hanno detto di chiamare i vigili che da due giorni non si vedono. Aiutateci, stiamo cercando di salvaguardarlo, di non fargli prendere acqua. E’ vecchiotto ma va aiutato e noi più di fare ciò che stiamo facendo non possiamo!