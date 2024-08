SOS CANI/ Tre cuccioli cercano casa – LE FOTO

POZZUOLI – Ve li presentiamo uno ad uno i cuccioli che cercano casa e che si trovano in canile. Devono assolutamente uscire dal canile, altrimenti la loro vita la trascorreranno in gabbia. Nina, Maria e Piero sono dei cuccioli meravigliosi e vi daranno tanto amore. Taglia media, si affidano sverminati, spulciati con microchip e primo vaccino dopo questionario conoscitivo pre e post affido. Per info adozione: Paola whatsapp: 389 1748999 – Meri whatsapp: 331 4792747 – Enza whatsapp: 3396506432.

LE FOTO