POZZUOLI/ Tragedia sfiorata a Monterusciello: americana alla guida travolge 3 auto e scappa, inseguita dai residenti – LE FOTO

POZZUOLI – Tre auto distrutte, un ferito, un giovane vivo per miracolo e tanta rabbia per quella che poteva trasformarsi in una tragedia. È accaduto a Monterusciello, in via Severino, zona “600 alloggi” dove venerdì sera poco dopo le 20.30 un Suv guidato da una giovane americana è finito fuori strada travolgendo tre auto. Un uomo che si trovava sul marciapiede è rimasto ferito mentre un altro è stato appena sfiorato dall’auto che dopo la carambola non ha fermato la sua folle corsa.

LA FUGA – La conducente, infatti, si è data alla fuga ma è stata inseguita dai residenti e dai clienti dei locali. Poche centinaia di metri ed è stata intercettata in via Amedeo Modigliani, davanti alla scuola Rodari-Annecchino, dove nel frattempo erano giunte una pattuglia della Polizia Municipale e una volante della Polizia di Stato. Sul luogo dell’incidente, dove sorgono “Pizza City 2.0” e “Bob & Clare”, sono intervenuti con un’ambulanza i sanitari del 118 per prestare le cure all’uomo ferito. La donna è stata sottoposta ai test alcolemici che avrebbero dato esito positivo.

LA PROTESTA – Ma tanta è stata la paura: a quell’ora sul marciapiede davanti ai locali c’erano famiglie con bambini e solo grazie alla presenza delle auto parcheggiate a bordo strada non sono stati travolti dal Suv guidato dalla donna. «Un uomo ferito e il ragazzo che lavora nella pizzeria vivo per miracolo. I residenti e le attività commerciali vogliono i dossi perché la sera qui è un gran premio di formula uno, auto e moto corrono all’impazzata. Cosa aspettano per intervenire? il morto?» fanno sapere i residenti e i titolari delle attività commerciali che da tempo chiedono interventi per la messa in sicurezza del tratto di strada.

LE FOTO