Scontro auto-moto a Licola: giovane in gravi condizioni ricoverata all’ospedale di Pozzuoli. Incidente anche a Monterusciello

POZZUOLI – È di due feriti il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto in mattinata in via Madonna del Pantano, strada che collega le frazioni di Licola e Varcaturo. I mezzi coinvolti sono un’auto e un motorino: su quest’ultimo viaggiava una 21enne che ha avuto la peggio. La giovane è stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118 e trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in codice rosso.

LE CONDIZIONI – Le sue condizioni sono ritenute estremamente gravi a causa delle ferite riportate nel violento impatto. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata. Ferito anche il conducente della vettura, un 31enne di Giugliano, trasferito in ospedale in codice giallo.

COLPO DI SONNO – Sempre questa mattina un altro incidente è avvenuto lungo la SS7 Quater tra gli svincoli di Monterusciello Nord e Monterusciello Sud. Forse a causa di un colpo di sonno da parte del conducente, un’auto è finita fuori strada. Fortunatamente non si sono avute particolari conseguenze.