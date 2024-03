SOS cani/ Olaf cerca casa dopo le tante aggressioni ricevute

POZZUOLI – Per la rubrica “SOS cani” vi parliamo oggi di Olaf, cucciolo che cerca famiglia amorevole che sappia ricambiare tutta la sua infinita dolcezza. Olaf ha poco più di due mesi e dopo l’orrore che ha subito merita una vita serena e felice. Dalle sue ferite, amorevolmente curate da un angelo blu Oipa, non è rimasto più nulla per fortuna. Ferite e diverse fratture che le sono state procurate forse da morsi di cani adulti. Taglia media, si affida con microchip vaccino sverminato e spulciato. Per info adozione: Meri 331 4792747 – Whatsapp: Enza 3396506432.