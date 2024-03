MONTE DI PROCIDA/ Soldi spesi e 250mila euro mai incassati: lo spreco del parcheggio di Miliscola mai aperto – LE FOTO

MONTE DI PROCIDA – Trecento trentamila euro spesi e duecentocinquantamila euro mai incassati per un parcheggio mai aperto. Sono i numeri dello sperpero di denaro pubblico che ruotano attorno al parcheggio costruito e mai aperto in località “Santolillo”, nella frazione di Miliscola. L’area è stata realizzata per ospitare circa 200 posti auto, ma un intoppo burocratico ne impedisce l’apertura da ormai due anni. Nella fattispecie la Città Metropolitana di Napoli contesta al comune di Monte di Procida la natura del parcheggio che violerebbe le norme urbanistiche nonostante questo sia, invece, espressamente previsto dal PUC.

SOLDI SPRECATI – Da qui l’intoppo che tiene chiuso il parcheggio da centinaia di posto auto e moto che, qualora fosse aperto, potrebbe risolvere gran parte dei problemi legati alla sosta soprattutto nei mesi estivi quando i lidi della costa si riempiono di bagnanti. Finora il comune di Monte di Procida ha speso 129mila euro per l’acquisto del terreno che era di proprietà del Demanio militare e ben 200 mila euro per la realizzazione dell’area di sosta. Secondo una stima, i due anni di mancata apertura hanno portato finora a un mancato incasso di circa 250mila euro, calcolati in base alla tariffa oraria di 2 euro e a quella giornaliera di 12 euro applicate in zona per la sosta sulle strisce blu. Infine, ironia della sorta, l’area che oggi è recintata e resa inaccessibile rientra nel Piano di Protezione Civile come area di raccolta in caso di emergenza. Un doppio danno per le casse del comune e per i cittadini di Monte di Procida.

