Pozzuoli sbarca sulle TV nazionali con il ristorante “White Chill Out” di via Napoli

POZZUOLI – La città di Pozzuoli sbarca in tv, e più precisamente su Italia Uno, con un servizio andato in onda su “Studio Aperto MAG” e dedicato al ristorante “White Chill Out” di via Napoli. Il locale, che sorge all’ingresso del lungomare “Sandro Pertini” (via Giacomo Matteotti) è gestito da Nicola Scamardella. Noto per l’ottima e ricercata cucina, culto che si tramanda ormai da tre generazioni, il ristorante è tra i più in voga in tutta l’area flegrea. Nel servizio mandato in onda su Italia Uno Nicola illustra alcune ricette, riprese da suo amato nonno, ma rese dai nipoti più contemporanee e gourmet. “White Chill Out” ha sede anche in via Miliscola, ad Arco Felice: è la prima antipasteria unica nel suo genere, con proposte culinarie che richiamano la tradizione italiana, con un occhio sempre attento all’innovazione.