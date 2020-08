POZZUOLI – «Spero questo mio post arrivi al Sindaco o a qualcuno che possa riferire…Sign. Sindaco in Via Carlo Levi a Monterusciello, la strada del comune, corrono come pazzi uccidendo ogni giorno un gattino che io personalmente a mie spese e con l aiuto di qualche amica provvedo a nutrirli dando cibo e acqua. Ogni giorno mi spezzo il cuore quando uno di loro muore. Per favore chiedo con tutta me stessa..Potete provvedere a fare dei dossi? Dall’altra parte delle cooperative furono fatti, per favore chiedo con il cuore in mano…Potete farli anche da quest’altro lato? La ringrazio in anticipo» (Carmela A.)