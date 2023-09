Sorpreso nelle fogne, ladro raggiunto e bloccato dalla Polizia

GIUGLIANO – Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca con personale della Polizia Scientifica, hanno effettuato un’ispezione fognaria in via Cumana dopo che, il giorno precedente, era stata segnalata la presenza di un foro praticato al di sotto di uno stabile in fase di ristrutturazione. In quel momento, i poliziotti, nel raggiungere il punto indicato, hanno udito dapprima dei rumori e, subito dopo, hanno sorpreso un uomo che si stava facendo luce con l’utilizzo di una torcia sistemata sulla testa e, alla loro vista, ha tentato invano la fuga attraverso un tombino, per poi essere bloccato. Gli operatori, dopo averlo identificato in un 22enne di Giugliano con precedenti di polizia, lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato e violazione di domicilio.