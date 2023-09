POZZUOLI/ Notte delle lanterne, il NOAH precisa: «Sono certificate, ignifughe e ancorate a terra da un filo di nylon»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dalla direzione artistica del NOAH di Licola, la quale assicura che in vista della “notte delle lanterne organizzata nello stabilimento balneare di Licola per domenica 1 ottobre, non sarà violata l’ordinanza sindacale anti-incendi che vieta l’utilizzo delle lanterne cosiddette “cinesi” e l’accensione di fuochi d’artificio: «Egregio Direttore, in ordine all’articolo da Lei pubblicato in data 28.09.2023 per “La notte delle lanterne”, ci corre l’obbligo, con preghiera di pubblicazione, fornirne alcune delucidazioni:

1) Le lanterne utilizzare dall’organizzazione sono certificate, ignifughe, biodegradabili e soprattutto ancorate a terra da un filo di nylon e quindi non lasciate libere nel cielo; 2) Non saranno previsti fuochi di artificio come erroneamente pubblicato su un sito non ufficiale. Infine per quanto attiene la performance fuoco, sono artisti circensi che effettueranno uno spettacolo in totale sicurezza e con i previsti controlli.

L’intera manifestazione, come è sempre stato per il NOAH, sarà in ossequio alle normative vigenti»