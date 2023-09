POZZUOLI/ Ansia per il bradisismo: 17 consiglieri comunali chiedono uno sportello socio-psicologico per i minori

POZZUOLI – Diciassette consiglieri comunali hanno firmato questa mattina un ordine del giorno a sostegno dei minori che, a causa delle forti scosse, stanno vivendo momenti di ansia ed agitazione. Si tratta della realizzazione di uno sportello socio psicologico itinerante che possa fornire rassicurazioni ai più piccoli ed aiutarli a superare questa fase critica che stanno vivendo i Campi Flegrei.

«Se noi adulti – afferma il Consigliere Comunale Riccardo Volpe, primo firmatario della proposta – stiamo vivendo con ansie e preoccupazioni, immaginiamo cosa vuol dire per un bambino svegliarsi con una scossa ed andare a dormire con la paura del terremoto. Per questo nei giorni scorsi avevo lanciato l’idea di uno sportello di sostegno psicologico itinerante per i più piccoli. Idea che è cresciuta e maturata in seno a ben 17 consiglieri comunali, primi tra tutti i presidenti delle due Commissioni Consiliari, Gennaro Pastore e Sandro Cossiga. Insieme – continua Volpe – abbiamo sposato l’idea, che è stata formulata come un ordine del giorno del prossimo consiglio comunale».

I FIRMATARI – La proposta è stata sottoposta a tutti i consiglieri comunali, indistintamente se maggioranza o opposizione ed ha raccolto, infatti, la firma di consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione. I consiglieri firmatari sono: Riccardo Volpe, Antonio Villani, Gennaro Pastore, Sandro Cossiga, Carlo Morra, Arcangelo Pisano, Simona Daniele, Manuela D’Amico, Gennaro Andreozzi, Salvatore Caiazzo, Maria Rosaria Testa, Domenico Pennacchio, Lydia De Simone, Leandro Genovese, Vitale Di Dio, Vincenzo Pafundi, Angelo Guardascione.