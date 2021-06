POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha firmato un’ordinanza con la quale istituisce il divieto permanente di circolazione sulla passeggiata pedonale del lungomare Pertini e nell’area pedonale del centro storico per i velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare o elettrici o a pedalata assistita, i monopattini anche se elettrici ovvero i cosiddetti skateboards. Tali veicoli potranno comunque essere introdotti sulla passeggiata purché portati a mano, mentre quelli condotti dai minori di 6 anni (giocattoli) potranno essere utilizzati purché sotto il controllo dei genitori. Il provvedimento è stato adottato a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in seguito alle ripetute segnalazioni con le quali diversi cittadini hanno evidenziato ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale.