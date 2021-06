RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, voglio segnalare che ieri (24 giugno 2021) ci sono stati ennesimi black out ad Arco Felice e poi e mancata per molto tempo la corrente. Vorrei sapere quanto dobbiamo aspettare per risolvere il problema? Se si bruciano televisore, pc, etc etc chi ce li rimborsa? Noi siamo sempre puntuali a pagare le bollette dell’Enel e così, a questo punto, dobbiamo pretendere un rimborso. Invito tutti a chiamare il numero verde per segnalare il problema e chiedo al sindaco di Pozzuoli di intervenire per risolvere questo problema. (Francesco S.)