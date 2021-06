POZZUOLI – Si spara ancora nei 600 alloggi di Monterusciello. Poco fa un uomo è stato attinto da colpi di arma da fuoco in via Campigli, nei ‘600 alloggi di Monterusciello. La vittima è un 51enne del posto, con precedenti penali per furto. Sul posto ci sono i carabinieri. (Seguiranno aggiornamenti)