BACOLI – L’amministrazione comunale di Bacoli ha concesso il patrocinio morale all’iniziativa benefica promossa dalle associazioni AIMA-Napoli Onlus e ANIMA Onlus in occasione della raccolta e distribuzione dei beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà, attività svolte in raccordo con i Servizi Sociali del Comune di Bacoli. Un’iniziativa volta a raccogliere e distribuire beni alimentari, indumenti per le famiglie in stato di disagio e pacchi regalo per quelle famiglie all’interno delle quali vi sono anche bambini. Alle suddette associazioni verrà fornito, da parte dell’Area IV, nel più assoluto rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, un elenco di famiglie più bisognose, destinatarie di una raccolta solidale che ben si concilia con quelle che si stanno realizzando nel territorio del Comune di Bacoli.