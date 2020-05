POZZUOLI – Oltre 3600 membri in poco più di un mese. Il gruppo Facebook “Pozzuoli… Notizie, Cronaca & Segnalazioni” è stato fondato lo scorso 7 aprile da Vincenzo Intermoia e Vittorio Franzese allo scopo di informare i cittadini e dare loro la possibilità di effettuare segnalazioni varie. Nelle ultime settimane, caratterizzate dallo sconforto e dalla tante difficoltà causate dalla crisi per la diffusione del coronavirus, il gruppo si è attivato anche per aiutare le famiglie di Pozzuoli più indigenti. «Chiunque avesse bisogno di aiuto, può rivolgersi a noi. La diffusione della pandemia ha rafforzato il senso di comunità e siamo felici che attraverso il nostro gruppo molte persone abbiano ricevuto un aiuto», rivela Vincenzo. In cantiere pure tante iniziative per la stagione estiva.