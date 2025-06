Slitta la riapertura della Circumflegrea, lavori in corso tra Licola e Pianura

QUARTO – Slitta di una settimana la riapertura della tratta Pianura-Licola sulla Circumflegrea. Lo ha reso noto EAV per consentire l’esecuzione di lavori lungo il tratto compreso tra Pisani e Quarto, della linea Circumflegrea, prolungando l’attuale interruzione del servizio ferroviario fino a domenica prossima. I collegamenti riprenderanno martedì 1 luglio. Nel frattempo l’azienda continuerà a mettere a disposizione il servizio di navette sostitutive.

GLI INTERVENTI – I lavori prevedono le seguenti installazioni: barriera antirumore in corrispondenza del terzo binario della fermata di Quarto Stazione, utilizzato per consentire l’incrocio dei treni; della barriera, lungo il binario attualmente in esercizio, in prossimità della fermata di Quarto Centro, ovvero, in corrispondenza dell’attraversamento di via Giorgio De Falco. In questo modo si eviterà la chiusura al traffico della sottostante strada che non verrà utilizzata per il carico del materiale dal piano strada al piano ferroviario, e quindi si eviteranno disagi alla regolare circolazione urbana; infine della barriera in corrispondenza del ponte di Via Vaiani. Anche in questo caso, non verrà utilizzata la sottostante arteria stradale per il carico del materiale dal piano strada al piano ferroviario, e quindi si eviteranno disagi alla regolare circolazione urbana.