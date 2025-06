Sciame sismico a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo 3.2

POZZUOLI – Sono ventisei finora gli eventi sismici rilevati dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano a Pozzuoli, a partire dalle 01:00 di questa notte. La scorsa più forte è stata pari a Md = 3.2 ± 0.3 localizzata alle ore 05:00 in zona Solfatara, alla profondità di 2.7 km. L’evento è stato rilevato in tutta la città di Pozzuoli e nei comuni limitrofi. Finora le scosse di magnitudo superiore a 1.0 sono undici (compresa la 3.2). Nel dettaglio la sequenza è la seguente: 1.5, 1.0, 1.0, 2.0, 3.2, 2.2, 1.0, 1.3, 1.7, 1.9, 1.5. Lo sciame sismico è ancora in corso.