MONTE DI PROCIDA – Sicurezza a Monte di Procida: i cittadini incontrano i carabinieri. L’incontro è stato organizzato per martedì 16 dicembre, alle ore 17, presso il “Laboratorio delle arti”. Interverranno il capitano Raffaele Castanò, comandante della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli e il maresciallo maggiore Antonio Spiridone, comandante della stazione carabinieri di Monte di Procida. «La sicurezza del nostro territorio è un tema che riguarda tutti noi. Richiede attenzione costante, collaborazione e un dialogo continuo tra comunità, istituzioni e forze dell’ordine. Per questo vi invito a partecipare a un incontro pubblico dedicato alla sicurezza nel nostro Comune, organizzato con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. – è l’appello rivolto dal sindaco Salvatore Scotto di Santolo – Sarà un’occasione di confronto aperto, per approfondire il tema e condividere idee e proposte utili al miglioramento della qualità della vita di tutta la comunità.»