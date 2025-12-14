POZZUOLI/ «Vernice orrenda» Polemiche social per il restauro della fontana dei “quattro cannelli”

POZZUOLI – Polemiche social per l’intervento di riqualificazione della fontana meglio conosciuta come “i quattro cannelli” a Pozzuoli. I cittadini puntano l’indice contro la vernice utilizzata per colorare il monumento realizzato dall’architetto Ciro Cucciniello nel 1836 in piperno pieno, con obelisco di forma piramidale, con 4 orche squamate in marmo bianco dalla cui bocca fuoriescono i quattro zampilli. «Questo splendido manufatto è stato pitturato con un azzurro forte, con una vernice non adatta a tale monumento, intervento, tra l’altro, realizzato in modo approssimativo e superficiale. – è l’accusa rivolta agli autori del restauro – Il tutto è visibilissimo nel cuore della città facendo diventare questa prestigiosa fontana una classica vasca per i pesci.»