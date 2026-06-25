Si lancia con l’auto all’interno del percorso del giro d’Italia a Bacoli: inseguito e bloccato dalla Polizia

BACOLI – Si è lanciato con l’auto all’interno del percorso del Giro d’Italia rischiando di travolgere i ciclisti in gara il 32enne fermato dai poliziotti in via Cornelia dei Gracchi, in località Fusaro. L’uomo, alla guida di una Mitsubishi, aveva invaso la pista percorrendo la strada in direzione del gruppo che stava gareggiando tra Bacoli e Monte di Procida. Messisi all’inseguimento della vettura, i poliziotti hanno intimato l’alt all’uomo che ha cercato di investirli. Nonostante il trambusto, però, gli agenti – diretti dal vicequestore del commissariato di Pozzuoli, Raffaele Esposito – riuscivano a fermarlo e bloccarlo prima dell’arrivo dei ciclisti. Non contento, il 32enne durante le operazioni di identificazione, si rendeva protagonista di una serie di insulti ai danni dei poliziotti a cui ripeteva a più riprese “Fuck you fuck you”. Al termine delle operazioni è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.