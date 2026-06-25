A Bacoli in arrivo un milione di euro per il nuovo stadio di Cuma

BACOLI – Il comune di Bacoli ha ottenuto un milione di euro per il nuovo campo di calcio di Cuma. La somma sarà utile per ampliare la capienza per il pubblico che sarà portata a circa mille posti attraverso la realizzazione di gradinate e tribune. Il tutto grazie a un finanziamento della Regione Campania, attraverso Arus, proprio per realizzare lavori ad impianti sportivi comunali nel quale è rientrato, tra i varo comuni della regione, anche quello di Bacoli. Il campo da gioco oggi può ospitare partite di calcio dilettantistico fino all’Eccellenza, con la prospettiva di un allargamento a categoria superiori «Ringrazio l’assessora allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta per questa grande di promozione sportiva. – ha detto il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione – Ringrazio l’assessora Olga Schiano lo Moriello e l’Ufficio Tecnico Comunale. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco. Stiamo continuando ad ottenere finanziamenti, senza sosta. Una grande occasione di rilancio per il nostro bellissimo territorio».